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Главное Общество

В AZAL объяснили высокую стоимость билетов и снижение цен на 18%

В AZAL объяснили высокую стоимость билетов и снижение цен на 18%

Коммерческий директор авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) Джамиль Манизаде прокомментировал высокую стоимость билетов.

В интервью агентству Report он отметил, что цена билета зависит от множества факторов, включая колебания цен на топливо и эксплуатационные расходы. Пандемия COVID-19 также негативно повлияла на авиационную отрасль, что привело к увеличению расходов и, соответственно, стоимости билетов.

Манизаде подчеркнул, что AZAL стремится предложить пассажирам баланс между доступными ценами и высоким уровнем сервиса. По его словам, в последние годы авиакомпания предприняла шаги для снижения цен, включая введение тарифов без бесплатного провоза багажа и проведение скидочных кампаний, что позволило снизить среднюю стоимость билетов на 18% в первой половине 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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В AZAL объяснили высокую стоимость билетов и снижение цен на 18%
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В AZAL объяснили высокую стоимость билетов и снижение цен на 18%

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