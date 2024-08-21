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Главное Общество

Главам ИВ районов Баку сделано строгое предупреждение

Главам ИВ районов Баку сделано строгое предупреждение

В Исполнительной власти города Баку состоялось очередное совещание с участием глав исполнительных властей районов столицы и руководителей хозяйственных служб города. Как сообщили в пресс-службе ИВ Баку, на совещании обсуждался ряд вопросов, в том числе состояние капитального ремонта, благоустройства, озеленения и другие вопросы.

Были также затронуты вопросы незаконного строительства, продемонстрированы кадры результатов мониторинга, проведенного в районах. Глава ИВ Баку Эльдар Азизов отметил, что отмечены негативные случаи, в связи с чем главам исполнительных властей районов были сделаны предупреждения. Кроме того от них потребовали принять срочные меры для устранения недостатков в работе.

По его словам, мониторинговая группа ИВ Баку будет контролировать работу, результаты будут обсуждены через месяц.

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