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Американская ЧВК отказалась комментировать свое участие в операциях ВСУ

Американская ЧВК отказалась комментировать свое участие в операциях ВСУ

Частная военная компания из США отказалась от комментариев по теме своего участия в нападении на Курскую область в составе Вооруженных сил Украины. ЧВК Forward Observation Group мотивировала свой отказ запретом от СБУ.

«При всем уважении к руководству Службы безопасности Украины все вопросы должны быть адресованы им, – приводит РИА Новости ответ компании на запрос в получении комментария. – У нас нет комментариев».

Об участии американского ЧВК стало известно после того, как в ее аккаунте в соцсетях была опубликована фотография бойцов с подписью «Ребята в Курске». Геотег также указывает на присутствие Forward Observation Group в Курской области.

МИД РФ после этого подчеркнул принадлежность США к конфликту России и Украины.

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