Пакистан успешно испытал Shaheen II

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Пакистан сообщил о своем успешном испытании баллистической ракеты Shaheen II класса «земля-земля». Об этом говорится в заявлении Управления общественных связей Минобороны исламской республики. Запуск также был направлен на оценку эффективности различных подсистем, используемых для повышения точности и выживаемости.

С этим достижением ученых и инженеров поздравили Президент страны Асиф Али Зардари, премьер-министр Шахбаз Шариф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Сахир Шамшад Мирза.

Напомним, что данная баллистическая ракета способна доставлять ядерное оружие на большие расстояния. Ее максимальная дальность составляет 2000 км. Помимо этого, Пакистан в 2015 году разработал Shaheen-III с дальностью в 2750 км.