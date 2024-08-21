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Украинцы продвигаются вглубь Курской области

Украинцы продвигаются вглубь Курской области

20 августа Вооруженные силы Украины продолжили наступление в Курской области страны-агрессора России, где у них есть новые успехи. Как сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW), на геолокационных кадрах видно, как украинские беспилотники наносят удары по технике РФ.

Этой техникой оккупанты перевозят понтоны на базу у реки Сейм, что примерно в 3 километрах к северу от Глушково. Спутниковые снимки подтверждают, что украинские силы по состоянию на 19 августа уничтожили по меньшей мере один понтонный мост через Сейм.

Что интересно, некоторые российские военные блогеры сообщали о захвате ВСУ поселка Вишневка, что к юго-западу от Коренево и в 14 километрах от международной границы.

Эту информацию молчаливо признало и Министерство обороны РФ 19 августа в сообщении о продвижении украинских войск возле этого населенного пункта. Кроме этого ВСУ удалось продвинуться на запад вдоль трассы 38К-030 в восточной части Коренево, а также полями на северо-восток от этого населенного пункта.

По словам военных блогеров России украинские силы не прекращают и механизированные атаки на окраины Коренево, хотя армия РФ наносит удары из артиллерии и воздуха для сдерживания этого продвижения.

Геолокационные кадры за 20 августа демонстрируют и продвижение ВСУ в лесистой местности к северу от Русского-Поричного. Связанный с Кремлем военный блогер в этот же день заявил, что украинские силы также подошли к западной окраине Русской Конопельки к востоку от Суджи.

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