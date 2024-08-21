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Украинские дроны массово атаковали Москву (видео)

Украинские дроны массово атаковали Москву (видео)

В течение прошедшей ночи средства ПВО сбили 11 беспилотников самолетного типа над территорией Московской области, сообщило Минобороны РФ.

По его данным, еще 23 БПЛА уничтожено над Брянской областью, шесть — над Белгородской, три — над Калужской, два — над Курской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз говорил, что в результате атак БПЛА никто не пострадал.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что попытка атаковать столицу стала «одной из самых масштабных за все время». По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

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