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Путин провел встречу с Кадыровым (видео)

Путин провел встречу с Кадыровым (видео)

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в резиденции главы региона. О ней Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

Перед этим Путин, приехавший в республику впервые с 2011 года, поклонился могиле первого руководителя российской Чечни и отца действующего главы региона Ахмата Кадырова в родовом селе его семьи. Кроме того, президент пообщался с добровольцами в Российском университете спецназа в Гудермесе и осмотрел новую мечеть пророка Исы в Грозном.

Рамзан Кадыров, анонсировавший насыщенную программу президента в республике, сопровождал главу государства в поездке по региону.

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