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В России призвали Германию обнародовать итоги расследования по «Северным потокам»

В России призвали Германию обнародовать итоги расследования по «Северным потокам»

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН (Организации Объединенных Наций) Дмитрий Полянский заявил, что Германия должна представить Совету Безопасности ООН информацию о расследовании взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Его слова приводит ТАСС.

«Западные страны пытаются намекнуть, что они по-прежнему верят в честность и профессионализм немецкого расследования. <…> Помните, их единственным выводом было то, что «Северный поток» на самом деле был взорван. Это гениальный вывод этого расследования, поэтому у нас есть серьезные сомнения на этот счет», — прокомментировал российскую позицию дипломат.

По его словам, поделиться с Советом Безопасности ООН итогами расследования — обязанность ФРГ.

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