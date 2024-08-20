Энгин Озер: Мирные переговоры по Украине могут пройти в Баку

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Мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта могут пройти в Баку, посредничество Турции уже не стоит на повестке дня, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер.

«Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Азербайджан весьма интересен. Балансовая политика президента Азербайджана Ильхама Алиева с Россией известна. С другой стороны, бакинская администрации – член Движения неприсоединения. В ближайшем будущем визит Владимира Зеленского в Баку не станет сюрпризом. Азербайджан, которому обе стороны могут доверять, в конечном итоге может создать очень хорошую платформу для мирных переговоров, которые могут состояться в конце этого года», – заявил Энгин Озер.

По мнению аналитика, турецкое посредничество по урегулированию украинского конфликта уже не актуально.

«Согласно договору об обмене пленными между Украиной и Россией, бойцы батальона «Азов» должны были оставаться в Турции до окончания войны. После визита Зеленского в Турцию 8 июля прошлого года украинские командиры вернулись к местам службы в Украине. Грубо говоря, этим решением президент Эрдоган нарушил договорённость. Этим решением турецкое правительство вызвало серьёзные сомнения как в своей беспристрастности, так и в доверенности и, по сути, больше всего навредило Украине. Поэтому посредничество Анкары в вопросе мирного соглашения не стоит на повестке дня», – отметил политик.