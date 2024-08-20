Энгин Озер: Мирные переговоры по Украине могут пройти в Баку |
В Баку пройдет международная конференция по острову Бонайре |
Баку официально подал заявку на вступление в БРИКС |
Власти Грузии заговорили о возможности вскоре вернуть Абхазию и Южную Осетию |
Стало известно, с кем Путин отказался встречаться в Баку |
Цена золота впервые в истории превысила $2550 за унцию |
Александр Лукашенко: Да кому нужны армяне? |
Израиль заявил об убийстве командира ракетного подразделения «Хезболлы» |
Алиев: Из окна комнаты я показал Владимиру Владимировичу скалы |
Главное Мнения

Энгин Озер: Мирные переговоры по Украине могут пройти в Баку

Энгин Озер: Мирные переговоры по Украине могут пройти в Баку

Мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта могут пройти в Баку, посредничество Турции уже не стоит на повестке дня, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер.

«Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Азербайджан весьма интересен. Балансовая политика президента Азербайджана Ильхама Алиева с Россией известна. С другой стороны, бакинская администрации – член Движения неприсоединения. В ближайшем будущем визит Владимира Зеленского в Баку не станет сюрпризом. Азербайджан, которому обе стороны могут доверять, в конечном итоге может создать очень хорошую платформу для мирных переговоров, которые могут состояться в конце этого года», – заявил Энгин Озер.

По мнению аналитика, турецкое посредничество по урегулированию украинского конфликта уже не актуально.

«Согласно договору об обмене пленными между Украиной и Россией, бойцы батальона «Азов» должны были оставаться в Турции до окончания войны. После визита Зеленского в Турцию 8 июля прошлого года украинские командиры вернулись к местам службы в Украине. Грубо говоря, этим решением президент Эрдоган нарушил договорённость. Этим решением турецкое правительство вызвало серьёзные сомнения как в своей беспристрастности, так и в доверенности и, по сути, больше всего навредило Украине. Поэтому посредничество Анкары в вопросе мирного соглашения не стоит на повестке дня», – отметил политик.

Теги:
Из этой рубрики
Энгин Озер: Мирные переговоры по Украине могут пройти в Баку
Мнения

Энгин Озер: Мирные переговоры по Украине могут пройти в Баку

2024/08/20, 20:36
Александр Караваев - «Минвалу»: Россия подошла к границе применения мер к Армении
Мнения

Александр Караваев – «Минвалу»: Россия подошла к границе применения мер к Армении

2024/08/20, 15:15
«Миротворцы ушли, Путин приехал. Всё в порядке!»
Мнения

«Миротворцы ушли, Путин приехал. Всё в порядке!»

2024/08/19, 12:15
В ISW оценили возможности России долго поддерживать наступление
Мнения

В ISW оценили возможности России долго поддерживать наступление

2024/08/18, 23:32
Эль Мюрид: «Грязная ядерная бомба» - не боевое оружие, а средство террора
Мнения

Эль Мюрид: «Грязная ядерная бомба» – не боевое оружие, а средство террора

2024/08/18, 23:05
Пионтковский: Разрушение Керченского моста позволит быстрее завершить войну
Мнения

Пионтковский: Разрушение Керченского моста позволит быстрее завершить войну

2024/08/18, 22:08
Эксперт: Военно-технические связи станут важной частью переговоров Алиева с Путиным
Мнения

Эксперт: Военно-технические связи станут важной частью переговоров Алиева с Путиным

2024/08/18, 09:42
Профессор Карло Масала: Наступление ВСУ в Курской области может привести к капитуляции Украины
Мнения

Профессор Карло Масала: Наступление ВСУ в Курской области может привести к капитуляции Украины

2024/08/15, 12:40
Почему Иран все еще не атаковал Израиль?
Мнения

Почему Иран все еще не атаковал Израиль?

2024/08/15, 11:54