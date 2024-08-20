В Азербайджане чиновник создавал условия для незаконного захвата земель

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Задержан человек, обвиняемый в создании условий для незаконного захвата земель и ведении строительных работ на этих землях.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, на основании полученной из Министерства сельского хозяйства информации о незаконном захвате земель сельскохозяйственного назначения в поселке Рамана города Баку физическими лицами и связанными с этим строительными работами возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре проводится расследование.

В ходе следствия были выявлены основания для подозрения в том, что Алиев Арзу Тевеккюль оглу, работавший в 2019-2020 годах начальником Абшеронского районного управления ООО «Государственное производственно-перерабатывающее объединение «Азераграр» Министерства сельского хозяйства, злоупотребил своими служебными полномочиями и незаконно приобрел многочисленные земельные участки сельскохозяйственного назначения, находившиеся на балансе этого учреждения, неоднократно получил взятки в крупном размере от обращавшихся к нему физических лиц в обмен на создание условий для проведения там строительных работ этими лицами и оказание им покровительства.

На основании собранных доказательств по этим фактам А.Алиев привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям УК 308.2, 311.3.2 и 311.3.3, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия с целью привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к совершению указанных преступных деяний.