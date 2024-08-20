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Посла Ирана вызвали в МИД Германии

Посла Ирана вызвали в МИД Германии

Иранский посол вызван в МИД ФРГ в связи с решением властей Ирана о закрытии Института изучения немецкого языка при посольстве в Тегеране.

Об этом журналистам сообщил представитель внешнеполитического ведомства Германии, передает ТАСС.

«Мы осуждаем действия иранских органов безопасности против Института изучения немецкого языка в Тегеране. Это невозможно ничем оправдать», – отметили в МИД ФРГ. Языковой обмен, как добавили в ведомстве, является основой взаимопонимания. «Посла Ирана вызывают в Министерство иностранных дел Германии. Мы призываем новое иранское правительство немедленно разрешить возобновление преподавания», – констатировали во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

В МИД подчеркнули, что институт является популярным и признанным местом встреч, где «люди вкладывают много личных усилий в изучение языка в трудных условиях». «Сотрудники института очень преданы своей работе, которая также направлена на укрепление связей между людьми в Иране и Германии», – резюмировали в ведомстве.

Институт изучения немецкого языка был основан в 1995 году посольством Германии в Тегеране и предлагал языковые курсы различных уровней, которые вели к получению языковых сертификатов, признаваемых в Германии. Он финансируется за счет собственных доходов и не является частью Гёте-института.

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Посла Ирана вызвали в МИД Германии
Мир

Посла Ирана вызвали в МИД Германии

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