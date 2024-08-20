В Баку пройдет международная конференция по острову Бонайре

173 Просмотров

В Баку 22 августа при совместной организации Бакинской инициативной группы (БИГ) и движения «За права человека и перемены Бонайре» состоится международная конференция, посвященная ситуации на острове Бонайре, который является колонией Нидерландов.

На конференции под названием «Путь самоопределения острова Бонайре в Генеральной Ассамблее ООН через Баку» примут участие официальные и должностные лица региональных организаций, правозащитники, руководители неправительственных организаций, эксперты и исследователи по деколонизации и др., передает Report.

На конференции будет обсуждаться борьба народа острова Бонайре за освобождение от колонизации, а также вынесение на повестку дня соответствующих международных организаций этой проблемы и международно-правовые возможности ее решения.