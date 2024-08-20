МИД РФ выразил протест временной поверенной США

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МИД России выразил протест временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс из-за незаконного проникновения американских журналистов в Курскую область. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в Telegram-канале дипведомства.

«Вызванной в МИД России 20 августа временной поверенной в делах США в России Холмс был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима, а также появившимися свидетельствами участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе их вторжения на территорию Российской Федерации», – указали в МИД РФ.