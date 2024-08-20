В Казахстане кредиты будут выдавать только с согласия супруга

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С 1 сентября в Казахстане граждане, состоящие в браке, смогут получить кредит на сумму от 3,7 миллиона тенге (около 5,6 тысячи евро) только с письменного согласия супруга или супруги. Об этом сообщает информационное агентство «КазТаг».

Согласие можно будет предоставить в банковские или микрофинансовые организации как в письменной, так и в электронной форме. Эта мера, по данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана, направлена на предотвращение несогласованных займов, которые могут негативно повлиять на общий бюджет семьи.