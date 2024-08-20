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Азербайджанские военные делятся боевым опытом в Казахстане

Азербайджанские военные делятся боевым опытом в Казахстане

В Алматы состоялось открытие международного тактико-специального учения «Алтын кыран – 2024», сообщает пресс-служба Минобороны РК. Более 50 военнослужащих Азербайджана прибыли в Казахстан для участия в учениях. Совместно с казахстанскими десантниками им предстоит выполнять разведывательные задачи в горной местности.

Тактико-специальные учения десантно-штурмовых войск Казахстана и Сил специального назначения Азербайджанской Республики проводятся впервые. Военнослужащие Азербайджана поделятся реальным боевым опытом, полученным в современных вооруженных конфликтах, сообщает «Азертадж».

«Во время проведения совместных учений мы должны добиться высоких результатов в развитии боевого потенциала при ведении разведывательных действий, по поиску и уничтожению незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности. Наша цель – укрепить боевое содружество», – подчеркнул, обращаясь к военнослужащим обеих стран, начальник штаба – первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Республики Казахстан полковник Алмас Исабеков.

Азербайджанские военнослужащие обеспечены всем необходимым оружием и снаряжением. По замыслу руководителя учений командующего Десантно-штурмовыми войсками генерал-майора Алмаза Джумакеева, военнослужащие будут выполнять разведывательные задачи в составе сводных подразделений. Сразу после церемонии открытия военнослужащие совершили 300-километровый марш на автомобильной технике в район проведения учений.

Международное тактико-специальное учение «Алтын кыран – 2024» пройдет с 20 по 23 августа на учебном полигоне «Коктал» Жетысуской области, в нем примут участие свыше трехсот военнослужащих обеих стран.

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