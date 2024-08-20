«Сяба» сообщила, что продолжает работу через новое дочернее предприятие

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Птицефабрика Səba («Сяба») продолжает свою деятельность через дочернее предприятие, сообщили во вторник в компании Trend.

Компания подчеркнула, что ОАО «Сяба» не приостанавливает свою деятельность. Для ведения птицеводства создано дочернее ООО, которому переданы соответствующие полномочия. Производство и продажа куриного мяса под брендом «Сяба» продолжается без изменений. Сотрудники, ранее работавшие на производстве, теперь трудятся в новом ООО. Остановка или закрытие деятельности не планируется, и ОАО «Сяба» юридически продолжает свою работу.