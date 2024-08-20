Власти Грузии заговорили о возможности вскоре вернуть Абхазию и Южную Осетию |
Стало известно, с кем Путин отказался встречаться в Баку |
Цена золота впервые в истории превысила $2550 за унцию |
Александр Лукашенко: Да кому нужны армяне? |
Израиль заявил об убийстве командира ракетного подразделения «Хезболлы» |
Алиев: Из окна комнаты я показал Владимиру Владимировичу скалы |
Путин на переговорах с Алиевым поблагодарил Азербайджан и выразил удовлетворение итогами визита. Главное |
Путин преклонил колено на могиле Гейдара Алиева (видео) |
Пока Путин в Баку: ВС Армении устроили новую провокацию (обновлено) |
Главное Мир

Рада приняла закон о запрете канонической УПЦ

Рада приняла закон о запрете канонической УПЦ

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата), сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Законопроект № 8371 о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, принят в первом чтении. За — 267», — говорится в публикации.

В нынешней редакции этот документ нарушает международные нормы свободы вероисповедания и может расколоть украинское общество, заявляли во Всемирном совете церквей. В самой УПЦ подчеркнули, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.

РИА Новости отмечает, что в пояснительной записке указано, в законодательстве необходимо предусмотреть возможность запрета деятельности «религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины».

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ МП. Ее деятельность запретили на уровне регионов, решения мотивировали связью УПЦ с российским церковным руководством. В парламенте также находится законопроект о ее фактическом запрете на государственном уровне. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ Киев ввел санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против клириков, проводить «контрразведывательные мероприятия» — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств «антиукраинской деятельности».

Теги:
Из этой рубрики
Минздрав Азербайджана: Страна готова к диагностике и лечению оспы обезьян
Мир

Минздрав Азербайджана: Страна готова к диагностике и лечению оспы обезьян

2024/08/20, 14:30
Bloomberg: Запад отказал Зеленскому в возвращении беженцев призывного возраста
Мир

Bloomberg: Запад отказал Зеленскому в возвращении беженцев призывного возраста

2024/08/20, 14:25
Рада приняла закон о запрете канонической УПЦ
Мир

Рада приняла закон о запрете канонической УПЦ

2024/08/20, 13:22
Власти Грузии заговорили о возможности вскоре вернуть Абхазию и Южную Осетию
Мир

Власти Грузии заговорили о возможности вскоре вернуть Абхазию и Южную Осетию

2024/08/20, 13:14
Стало известно, с кем Путин отказался встречаться в Баку
Мир

Стало известно, с кем Путин отказался встречаться в Баку

2024/08/20, 12:49
Цена золота впервые в истории превысила $2550 за унцию
Мир

Цена золота впервые в истории превысила $2550 за унцию

2024/08/20, 12:33
Курская область на грани окружения: ВСУ готовятся замкнуть «котёл»
Мир

Курская область на грани окружения: ВСУ готовятся замкнуть «котёл»

2024/08/20, 12:30
Израильская армия обнаружила в Газе тела еще 6 заложников
Мир

Израильская армия обнаружила в Газе тела еще 6 заложников

2024/08/20, 11:38
МИД РФ: Альтернативы ОДКБ как гаранта стабильности Армении не существует
Мир

МИД РФ: Альтернативы ОДКБ как гаранта стабильности Армении не существует

2024/08/20, 11:22