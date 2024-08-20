Рада приняла закон о запрете канонической УПЦ

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата), сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Законопроект № 8371 о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, принят в первом чтении. За — 267», — говорится в публикации.

В нынешней редакции этот документ нарушает международные нормы свободы вероисповедания и может расколоть украинское общество, заявляли во Всемирном совете церквей. В самой УПЦ подчеркнули, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.

РИА Новости отмечает, что в пояснительной записке указано, в законодательстве необходимо предусмотреть возможность запрета деятельности «религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины».

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ МП. Ее деятельность запретили на уровне регионов, решения мотивировали связью УПЦ с российским церковным руководством. В парламенте также находится законопроект о ее фактическом запрете на государственном уровне. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ Киев ввел санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против клириков, проводить «контрразведывательные мероприятия» — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств «антиукраинской деятельности».