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В горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди

В горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди

Обнародован прогноз погоды на 21 августа. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха – ночью 60-70%, днем 40-50%. В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром временами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем 32-37° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 19-24° тепла.

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