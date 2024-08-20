«Визит Путина в Баку зафиксировал смену главного союзника России»

716 Просмотров

Визит президента России Владимира Путина в Азербайджан стал историческим событием, поскольку он ознаменовал смену основного союзника России на Южном Кавказе, считает политолог Сергей Марков.

«На протяжении более 30 лет таким союзником была Армения, но теперь она решилась перейти на сторону Запада, включая Францию, ЕС и США, которые стали главными проармянскими и антиазербайджанскими силами. В этом контексте Россия и Азербайджан начали сближаться за последние три года, и визит Путина зафиксировал смену главного союзника России — теперь это Азербайджан», — написал Марков в своем телеграм-канале.