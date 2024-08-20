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Нахчыван и Турция подпишут «Оперативное соглашение» об экспорте электроэнергии

Нахчыван и Турция подпишут "Оперативное соглашение" об экспорте электроэнергии

Государственная служба энергетики Нахчывана и турецкий госоператор системы распределения электроэнергии (TEİAŞ) подпишут соглашение об обмене электроэнергии, сообщает госслужба.

В ближайшее время планируется подписание «Оперативного соглашения» по вопросам экспорта (обмена) энергии. Отмечается, что в ходе подготовки соглашения были проведены взаимные обсуждения относительно состояния передающих и распределительных подстанций, линий электропередачи, мест расположения счетчиков, области применения реле-защитных систем, а также по вопросам оформления документации для заключения соответствующего соглашения между TEİAŞ и службой.

В связи с экспортно-импортными отношениями электроэнергии между Турцией и Нахчываном ENTSO (Европейская сеть операторов систем передачи) разрешила передачу 75 мегаватт на экспорт (турецкая сторона должна находиться в пассивном островном режиме) и 40 мегаватт на импорт (нахчыванская сторона должна находиться в пассивном островном режиме).

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Нахчыван и Турция подпишут "Оперативное соглашение" об экспорте электроэнергии
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Нахчыван и Турция подпишут «Оперативное соглашение» об экспорте электроэнергии

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