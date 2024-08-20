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МИД РФ: Альтернативы ОДКБ как гаранта стабильности Армении не существует

МИД РФ: Альтернативы ОДКБ как гаранта стабильности Армении не существует

Отход Еревана от взаимодействия с ОДКБ существенно ослабляет национальную безопасность Армении. Об этом заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян в интервью РИА Новости.

«Что касается участия Армении в общей работе ОДКБ, то сейчас в Ереване возобладала линия на отход от такого взаимодействия. Эта позиция, как нам видится, противоречит интересам народа Армении, существенно ослабляет национальную безопасность. В конечном счете, альтернатив ОДКБ и России как гарантов стабильности республики не существует. На данном этапе двери для возвращения Армении к полноценному сотрудничеству в ОДКБ открыты, а взаимные обязательства в рамках организации остаются неизменными», – добавил он.

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