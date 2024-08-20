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Скончался журналист Ильхам Джамильоглу

Скончался журналист Ильхам Джамильоглу

В ночь на 20 августа скончался журналист Ильхам Джамильоглу (Худиев). По словам родственников, причиной смерти стал внезапный сердечный приступ.

Ильхам Джамиль оглы Худиев родился 25 января 1965 года в Ханкенди в семье учителя. Среднее образование получил в средней школе № 4 им. Низами Гянджеви в Ханкенди. В 1984–1986 годах служил в войсках связи Советской армии. Окончил истфак Бакинского государственного университета. Долгие годы работал в сфере медиа, был участником Карабахской войны, ветераном войны.

В 1991-1998 годах работал военным журналистом в Министерстве обороны Азербайджана. Автор девяти книг. В последнее время сотрудничал с несколькими медиа-структурами.

Allah rəhmət eləsin!

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