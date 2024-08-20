Байден считает, что мировым лидером могут быть лишь США

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Американский президент Джо Байден утверждает, что мировым лидером могут быть только Соединенные Штаты, сообщает ТАСС.

«Без Америки <…>. И это не шутка, я говорю буквально: кто может вести за собой мир, кроме Соединенных Штатов Америки?» – заявил 19 августа президент США. «<…> Америка побеждает, и это идет на пользу миру», – считает Байден. Он выступил на национальном съезде Демократической партии США в Чикаго, на котором должен был официально стать ее кандидатом в президенты на предстоящих в ноябре выборах. Однако под нажимом однопартийцев демократ Байден был вынужден в июле выйти из предвыборной гонки, передав эстафету в ней вице-президенту Камале Харрис.

Байден напомнил, что кандидат на высший государственный пост от Республиканской партии Дональд Трамп «называет Америку терпящей провал страной». «Подумайте, какой сигнал он подает миру, когда говорит об Америке как о терпящей провал стране», – призвал сограждан Байден. «Он [Трамп] говорит, что нас постигают неудачи. Да он сам неудачник! И совершенно неправ», – убежден Байден.

При этом он выразил мнение, что знает большинство зарубежных руководителей лучше, чем кто-либо еще в мире, попытавшись сострить на тему своего преклонного возраста, который фактически стал одной из причин его схода с дистанции. «Я знаю больше иностранных лидеров по именам и знаю их лучше, чем кто бы то ни было еще из ныне живущих, просто в силу того, что я столь дьявольски стар», – сказал Байден, которому 81 год.

С его точки зрения, «Америка сейчас является более безопасной и процветающей, чем при Дональде Трампе», который уже был президентом в 2017-2021 годах. «Трамп продолжает врать о преступности в Америке, как и обо всем остальном», – полагает Байден. По его словам, благодаря усилиям его администрации число насильственных преступлений в США «упало до самых низких за более чем полвека уровней». «И преступность продолжит сокращаться, когда мы разместим в Овальном кабинете [Белого дома бывшего] прокурора, а не осужденного уголовника», – добавил под аплодисменты делегатов съезда Байден. Он имел в виду тот факт, что Камала Харрис в прошлом работала в органах прокуратуры, а Дональд Трамп был признан судом присяжных весной этого года – первым из бывших президентов США – виновным в совершении уголовного преступления в виде махинаций с бухгалтерской отчетностью своей бизнес-империи.

Кульминацией съезда в Чикаго станет официальное согласие Харрис выдвигаться в качестве кандидата в президенты США от демократов и ее последующее выступление перед однопартийцами на этом слете. Произойдет это, согласно плану проведения съезда, 22 августа.