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Рёпке: Ситуация для ВСУ в Донбассе катастрофическая

Рёпке: Ситуация для ВСУ в Донбассе катастрофическая

В воскресенье Донецкая областная военная администрация объявила о принудительной эвакуации семей с детьми из города Покровск. В прошлом там проживало 80 000 человек, а сейчас в Покровском районе осталось 53 000 жителей, среди которых почти 4000 детей. Российские войска подошли к райцентру на расстояние 7-8 км, хотя в начале года они находились на удалении 38 км. Российский плацдарм расширяется практически ежедневно.

«Власти Украины распорядились эвакуировать город Покровск, где проживает 65 000 человек, в течение двух недель. Из Торецка, расположенного в 50 км к северо-востоку, уже бежали 29 000 из 32 000 прежних жителей. Возможно, это снова сделает меня непопулярным, но ситуация в Донбассе катастрофическая. В такой обстановке я по-прежнему считаю крайне рискованным отправлять 5000 лучших солдат в соседнюю страну, вместо того чтобы проводить контрнаступление здесь», — пишет эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

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