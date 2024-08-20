ТАСС: 90% армянских коньяков в России небезопасны

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Почти 90 процентов армянских коньяков, представленных в российских магазинах, небезопасны, говорится в исследовании международной ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции. Об этом пишет ТАСС.

Специалисты использовали 200 образцов алкогольного напитка более чем 20 торговых марок от десяти крупнейших армянских производителей. Они приобретались в федеральных торговых сетях. Анализ провели в независимой лаборатории Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

Результаты изучения образцов показали, что в 177 вариантах напитка были найдены нарушения. Кроме того, почти половину экземпляров изготовили из спирта невиноградного происхождения. «Антиконтрафакт» пожаловалась на качество коньяков в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль. Организация призвала принять меры по контролю за ввозимой в страну продукцией.