Израиль заявил об убийстве командира ракетного подразделения «Хезболлы» |
Алиев: Из окна комнаты я показал Владимиру Владимировичу скалы |
Путин на переговорах с Алиевым поблагодарил Азербайджан и выразил удовлетворение итогами визита. Главное |
Путин преклонил колено на могиле Гейдара Алиева (видео) |
Пока Путин в Баку: ВС Армении устроили новую провокацию (обновлено) |
Россия и Азербайджан обсуждают открытие генконсульства в Карабахе |
Блинкен: Это решающий момент |
В Баку и Абшеронском районе временно прекратят водоснабжение |
Армяне открыли огонь в Нахчыванском направлении |
Главное Мир

ТАСС: 90% армянских коньяков в России небезопасны

ТАСС: 90% армянских коньяков в России небезопасны

Почти 90 процентов армянских коньяков, представленных в российских магазинах, небезопасны, говорится в исследовании международной ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции. Об этом пишет ТАСС.

Специалисты использовали 200 образцов алкогольного напитка более чем 20 торговых марок от десяти крупнейших армянских производителей. Они приобретались в федеральных торговых сетях. Анализ провели в независимой лаборатории Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

Результаты изучения образцов показали, что в 177 вариантах напитка были найдены нарушения. Кроме того, почти половину экземпляров изготовили из спирта невиноградного происхождения. «Антиконтрафакт» пожаловалась на качество коньяков в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль. Организация призвала принять меры по контролю за ввозимой в страну продукцией.

Теги:
Из этой рубрики
Израильская армия обнаружила в Газе тела еще 6 заложников
Мир

Израильская армия обнаружила в Газе тела еще 6 заложников

2024/08/20, 11:38
МИД РФ: Альтернативы ОДКБ как гаранта стабильности Армении не существует
Мир

МИД РФ: Альтернативы ОДКБ как гаранта стабильности Армении не существует

2024/08/20, 11:22
Илон Маск принял предложение Трампа
Мир

Илон Маск принял предложение Трампа

2024/08/20, 10:36
Байден считает, что мировым лидером могут быть лишь США
Мир

Байден считает, что мировым лидером могут быть лишь США

2024/08/20, 10:30
Российская армия нанесла новый воздушный удар по Киеву
Мир

Российская армия нанесла новый воздушный удар по Киеву

2024/08/20, 10:26
Разведка США обвинила Иран в хакерской атаке на штаб Трампа
Мир

Разведка США обвинила Иран в хакерской атаке на штаб Трампа

2024/08/20, 10:10
Рёпке: Ситуация для ВСУ в Донбассе катастрофическая
Мир

Рёпке: Ситуация для ВСУ в Донбассе катастрофическая

2024/08/20, 09:44
Израиль заявил об убийстве командира ракетного подразделения «Хезболлы»
Мир

Израиль заявил об убийстве командира ракетного подразделения «Хезболлы»

2024/08/20, 09:37
Лукашенко не исключил возможность устранения Зеленского
Мир

Лукашенко не исключил возможность устранения Зеленского

2024/08/20, 09:23