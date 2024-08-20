Лукашенко не исключил возможность устранения Зеленского

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Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил мнение, что в будущем окружение Владимира Зеленского может предпринять попытку физического устранения украинского лидера, назвав его предателем украинского народа. Об этом Лукашенко заявил в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Беларусь-1».

«Не исключаю, что Кирилл Буданов, глава ГУР Минобороны Украины, может послать кого-то для ликвидации Зеленского как предателя. Это вполне возможный сценарий», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер также предупредил Зеленского о возможной перемене отношения США к Украине после смены власти в Вашингтоне. Лукашенко подчеркнул, что будущие американские руководители могут дистанцироваться от Украины, заявляя, что не имеют отношения к текущим событиям.

Кроме того, Лукашенко выразил сомнение в способности Зеленского адекватно оценивать ситуацию и упрекнул его в приверженности материальным благам, что, по мнению Лукашенко, сделает Зеленского предателем в глазах украинского народа.