Путин пригласил Пезешкиана на саммит БРИКС в Казани

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Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани подтвердил, что избранный президент исламской республики Масуд Пезешкиан получил от российского лидера Владимира Путина приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в Казани.

«Мы получили официальное приглашение от Путина для участия Пезешкиана в саммите БРИКС», – приводит его слова иранское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.

Дипломат отметил, что «на этой встрече существует возможность обмена мнениями между лидерами двух стран».

Говоря о работе над договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана, Канани подчеркнул, что подготовка документа «находится на завершающем этапе».