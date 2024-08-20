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Главное Мир

Премьер Грузии заявил, что гражданам придется сделать выбор между войной и миром

Премьер Грузии заявил, что гражданам придется сделать выбор между войной и миром

Парламентские выборы, которые состоятся в Грузии в октябре 2024 года, станут «референдумом между войной и миром». Такое заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Глава правительства выразил уверенность, что в ходе голосования жителям страны предстоит сделать выбор между миром и войной. Кроме того, гражданам Грузии надо будет отдать предпочтение «пропаганде или традиционным ценностям».

«На самом деле выбор прост. Выбор необходимо сделать в пользу мира, морали и светлого будущего», — подчеркнул Кобахидзе, общаясь с журналистами.

Выборы в однопалатный парламент республики запланированы на 26 октября текущего года.

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