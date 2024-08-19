Россия призывает Турцию отказаться от участия в «деструктивной политике» Запада

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Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послом Турции в Москве Танжу Билгичем призвал Анкару отказаться от участия в «деструктивной политике Запада» в отношении Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Подчеркнута также российская позиция о недопустимости дальнейшей накачки Украины западным оружием, которая ведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта, его затягиванию и напрасным жертвам, – информировали в МИД РФ. – Озвучен призыв к Турецкой Республике отказаться от участия в подобной деструктивной политике стран коллективного Запада».

В дипведомстве отметили, что на встрече был «подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие конструктивных отношений между Россией и Турцией».

Встреча прошла по просьбе турецкого дипломата.