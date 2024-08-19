Путин в Баку: Азербайджан и Россия не выстрелят друг другу в спину

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Государственный визит президента России в Азербайджан при всем желании некоторых злопыхателей нельзя отнести к «ритуальному» либо уловить в нем «заговорческие мотивы» и усмотреть «жест отчаяния» Путина: Алиев назвал его историческим, и он действительно является таковым не только по причинам, озвученным президентом АР.

Государственному визиту президента России Владимира Путина в Азербайджан предшествовали – дважды в этом году – встречи глав двух государств и, несомненно, их телефонные беседы. По итогам переговоров сторон в расширенном составе и тет-а-тет, лидеры сделали совместно заявление для прессы, и мы, с некоторыми купюрами, начнем с него: пищи для размышлений в нем достаточно.

Алиев заявил, что от тесного взаимодействия между Россией и Азербайджаном во многом зависят стабильность и безопасность всего Южно-Кавказского региона. «…Подробно на встрече в узком формате обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью. После сентября прошлого года в регионе создалась совершенно новая ситуация. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. Естественно, новая ситуация открывает новые возможности для установления прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе. И от тесного взаимодействия между Россией и Азербайджаном во многом зависят стабильность и безопасность всего Южно-Кавказского региона», – подчеркнул глава государства.

Визит Путина в Баку он назвал «без сомнения – историческим», внесшим важный вклад в дело укрепления дружественных и союзнических отношений между АР и РФ.

«… формат и характер государственного визита, – сказал Алиев, – это особый случай, … и говорит о высоком уровне межгосударственных отношений. Принятые сегодня документы, включая, в первую очередь, Совместную декларацию президентов, еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений. Положения Декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана в феврале 2022 года, успешно реализуются. Наши страны действуют как союзники, как друзья, как близкие партнеры и соседи».

Алиев также акцентировал внимание на довольно остром вопросе, который «обсасывается» в экспертных кругах и так, и эдак (дескать, Баку препятствует реализации проекта Север – Юг в пику России и на радость Западу), и заявил, что подробно обсудил его претворение в жизнь с российским коллегой. Проект, сказал Алиев, «имеет исключительно важное значение и для наших межгосударственных отношений, а также для вопросов, связанных с региональными транспортными коридорами, … путями».

На территории Азербайджана и железнодорожный, и автомобильный сегменты коридора полностью реализованы и успешно функционируют: «На данный момент мы активно занимаемся модернизацией железнодорожного участка этого коридора с тем, чтобы повысить его пропускную способность. Мы говорим о возможности транспортировки грузов от 15 млн тонн в год и выше», – уточнил глава государства.

Он сообщил, что в этом году Азербайджан предусмотрел средства в размере порядка 120 млн долларов для модернизации железнодорожного участка с тем, чтобы выйти на требуемую пропускную способность.

Слух Путина явно «ласкала» и подтвержденная Алиевым информация, в соответствии с которой Азербайджан всегда уделял особое внимание гуманитарному сотрудничеству с Россией (президент РФ ревностно относится к «хождению» русского языка в постсоветских республиках). Глава государства напомнил, что в Азербайджане функционируют 324 школы (160 тыс. учеников) с обучением на русском языке, и более 800 тыс. изучают его как второй язык. В 26 вузах Азербайджана также существуют отделения на русском языке, в которых обучается более 15 тыс. студентов. Успешно функционируют филиалы МГУ имени Ломоносова и Медицинского университета имени Сеченова.

Президенты, рассказал Алиев, «обменялись мнениями по вопросу, который беспокоит обе стороны, а именно – это экологическая ситуация на Каспии, его катастрофическое обмеление. … Мы договорились совместными усилиями проанализировать и наметить пути как в двустороннем формате, так и в пятистороннем с тем, чтобы предотвратить возможную экологическую катастрофу».

Глава государства выразил благодарность Путину и российской стороне в целом за поддержку кандидатуры Азербайджана в качестве места проведения климатической конференции СОР29. «Поддержка России была исключительно важна, и мы сейчас работаем, в том числе, и в двустороннем формате, над вопросами, связанными с подготовкой к этой климатической конференции», – сказал Алиев.

С торговлей с Россией у Азербайджана тоже нет проблем – внешнеторговый оборот между двумя странами в прошлом году превысил 4 млрд долларов, и на этом соответствующий потенциал далеко не исчерпан.

Что касается Путина. Стабильность на Южном Кавказе, сказал он, полностью отвечает коренным интересам всех государств и народов этого региона. Он остался доволен итогами визита в Азербайджан и выразил уверенность в том, что состоявшиеся переговоры и достигнутые договоренности послужат дальнейшему укреплению российско-азербайджанского стратегического партнерства.

Россия, заверил он, и впредь всячески будет способствовать нормализации азербайджано-армянского взаимодействия и заключению мирного договора на основе известных трехсторонних договоренностей, достигнутых президентами РФ, АР и премьер-министром РА в 2020 и 2022 годах. «Мы также, – подтвердил президент России, – готовы содействовать делимитации и демаркации границы, имея в виду наличие у нас соответствующих документов еще со времен Советского Союза, разблокированию трансграничных маршрутов, установлению гуманитарных контактов».

Что касается болезненной для него проблемы русского языка, то, заметим, в Азербайджане, как с этой, так и с других точек зрения, Путин чувствовал себя комфортно: «В Азербайджане повсеместно и свободно используется русский язык. … эту тенденцию всячески поддерживает руководство Азербайджанской Республики. Ильхам Гейдарович, мы Вам благодарны за это внимание к русскому языку». И добавил, что стороны обсуждают возможность создания в Баку Российско-Азербайджанского университета: «Президент Азербайджана поддержал эту инициативу. Надеюсь, мы ее достаточно быстро реализуем».

Что касается бизнеса РФ, то и тут дела обстоят хорошо.

Российские компании чувствуют себя вполне комфортно на азербайджанском рынке, сказал Путин: «Это и компании ЛУКойл, и КАМАЗ, которая организовала сборочное производство, СОЛЛЕРС, УАЗ. Они работают успешно, и есть перспектива развития. Мы благодарны областям Азербайджана за созданные условия для их работы. А еще Трансмашхолдинг заключил в феврале очередной контракт на производство крупной партии российских вагонов для бакинского метрополитена.

Владимир Путин подчеркнул, что «Россия и Азербайджан плотно координируют свои усилия на ключевых многосторонних площадках, в том числе в ООН и Содружестве Независимых Государств. В октябре будем рады видеть Ильхама Гейдаровича на заседании Совета глав государств СНГ в Москве, также на встрече в формате «аутрич», которая пройдет в рамках саммита БРИКС в Казани в октябре этого года».

Стороны подписали меморандумы и соглашения, на которых мы не будем останавливаться – основные моменты уже затронуты. Однако обратим внимание на то, что в канун визита Путина в Баку стороны, по информации вице-премьера РФ Александра Новака, рассматривают возможность реализации новых совместных проектов, в том числе на Каспийском шельфе. По словам Новака, у РФ и Азербайджана «давние связи в газовой сфере, в нефтегазовой, … в частности, такой проект известный, как Шах-Дениз, где российская компания ЛУКойл имеет почти 20%, и вложила большой объем инвестиций. … У нас есть проекты, касающиеся поставок нефти, нефтепродуктов».

Путин был впечатлен и приемом, и красотами Баку, который, по его словам, является «оазисом региона», успешно развивается, и «многие крупные населенные пункты могли бы позавидовать (столице АР)». Словом, сомнений нет, что Путин остался доволен визитом.

Между тем прошел он на фоне попыток армянской стороны провести разведывательные полёты над позициями азербайджанской армии, нейтрализовавшей беспилотник неприятеля. Более того, в аккурат к визиту, 18 августа, в 23:50, подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района. По информации Минобороны АР, его подразделениями были приняты адекватные ответные меры.

О чем это говорит? Вероятно, о том, что хоть Армения и боится Россию и Азербайджан, но тщится показать, какая она «смелая и несгибаемая», и что не уважает ни Алиева, ни Путина; напоминает о себе, стараясь испортить им «обедню». Но – не получилось.

О чем свидетельствует визит Путина в Баку? В первую очередь, о доверии российского лидера – азербайджанскому, насколько это вообще возможно в политике. О важности Азербайджана в контексте укрепление мира, безопасности и сотрудничества в регионе. Россия и Азербайджан уважают независимость, территориальную целостность, невмешательство в дела друг друга.

Кроме того, Россия и Азербайджан успешно сотрудничают в торговле, экономике, энергетике, транспортной и гуманитарной сферах (маршрут Север – Юг упомянут выше). Азербайджан проводит независимую внешнюю политику, не угрожающую безопасности России, участвует в таких интеграционных форматах как ШОС и БРИКС (участились разговоры о вступлении АР в последний блок), а это о многом говорит, импонирует Москве, добавляет ей «очков» и улучшает ее имидж на внешнеполитическом треке.

Кроме того, что важно, имея хорошие отношения с Украиной и поддерживая политические и деловые отношения с Западом (в случаях, не угрожающих безопасности АР), Баку (спасибо дипломатии Алиева) не стал плацдармом для противостояния России и Запада. И Москва это оценила.

Словом, Россия заинтересована в Азербайджане как в авторитетном и адекватном партнере, открытом к диалогу и учитывающем интересы своих соседей. И это в условиях, когда АР не является ни членом ОДКБ, ни ЕАЭС, и проводит суверенную политику (Армении есть у кого поучиться).

Злопыхатели российско-азербайджанского партнерства пытаются посеять раздор между Баку и Москвой на почве близости первого с Анкарой – дескать, это угрожает безопасности России. В ход идут, в этой связи, «пугалки» с «подчиненностью» Азербайджана Турции и Великобритании. Вероятно, им не дает покоя налаживание отношений Азербайджана с Ираном, наступивший нейтралитет РФ в армяно-азербайджанских отношениях, а кому-то и тот факт, что по итогам января – мая текущего года доля национальных валют во взаимных расчетах России и Азербайджана превысила 73% – на 25% больше, чем в прошлом году. Тревожная, с точки зрения «главенствования доллара», тенденция.

Ну и – какой ужас! – Россия и Азербайджан могут договориться об использовании газотранспортной системы Южного коридора для поставок российского газа на мировые рынки. И – опять же, ужас! – маршрут Север – Юг может соединить Россию с Ираном через территорию Азербайджана, и вообще эта трасса способна стать привлекательнее морского маршрута через Суэцкий канал.

Мы не можем знать, обсуждали ли Алиев и Путин такие «страшные» перспективы, но можем утверждать, что у российско-азербайджанского сближения полно недругов.

Словом, визит состоялся, и он имеет большое значение для России, продемонстрировавшей, что Азербайджан для него – стратегически важная страна Южного Кавказа, и терять такого партнера ей совершенно не с руки. Кроме того, государственный визит Путина в Баку совершенно явно говорит в пользу поддержки Азербайджана со стороны России, даже если между ними и существуют отдельные расхождения.

Тут стоит упомянуть, что в Азербайджане состоялись президентские выборы, и уверенность в победе Алиева тем более подвигла Путина на визит в Баку. В противном случае он вряд ли бы поехал в Азербайджан именно сейчас.

Как заявил Путин (утешил Армению), после визита в Азербайджан он расскажет премьеру Николу Пашиняну о результатах переговоров с президентом Алиевым. В связи с этим мы, во-первых, не можем знать, какого рода дипломатия (предложения) имели место; во-вторых, рассказано, понятно, не будет то, о чем Армении не следует знать, а это лишний повод к инсинуациям Еревана, что, собственно, стало делом обыденным.

АрмИнфо, как и вся армянская пресса, пристально (и, вероятно, ревностно – несмотря на «предательство России» или именно из-за него ) отслеживали визит Путина в Баку. Издание, среди прочего, сообщает, что Союз армян России (САР) обратился к президенту РФ с просьбой поднять, в ходе переговоров с Алиевым, вопрос «удерживаемых» в Азербайджане армян («несколько десятков пленных»), в числе которых – «бывшие руководители НКР».

Ведь (не верь глазам и ушам своим!) «Россия всегда славилась … гуманистическими устремлениями, … которые воплощали в себе передовые деятели русской культуры и литературы и ведущие политические и государственные лидеры России».

О ком – «особенно»! – речь. Как оказалось, об «удерживаемых в Баку» Рубене Варданяне, Араике Арутюняне, Бако Саакяне, Аркадии Гукасяне, Давиде Бабаяне, Давиде Ишханяне, Давиде Манукяне и Левоне Мнацаканяне. «Ваш авторитет и характер личных отношений с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, отличающиеся высокой степенью доверительности, вселяют в нас надежду в достижении прогресса по этим вопросам», – сказано в обращении к Путину.

Очень сомнительно, что президент России поднимал этот вопрос в беседе с президентом Алиевым. «Полет» их встречи был высоким, и вряд ли б ее настолько «приземлили» и опошлили. Уважение к суверенитету Азербайджана такого не должно и не может подразумевать. Увы для многих – «НКР» уже нет, а Карабахский регион вернулся туда, где ему надлежит быть.

И государственный визит Путина в Азербайджан был именно таким, каким должен был быть. Во всяком случае, таковым он видится со стороны – взаимно полезным, без ожиданий, что одна из сторон выстрелит другой в спину.

Ирина Джорбенадзе