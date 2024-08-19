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Алиев: Из окна комнаты я показал Владимиру Владимировичу скалы

Алиев: Из окна комнаты я показал Владимиру Владимировичу скалы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Баку обсудил с ним тему обмеления Каспийского моря.

«Также обменялись мнениями по вопросу, который беспокоит обе стороны, а именно это экологическая ситуация на Каспии, его катастрофическое обмеление. Я из окна комнаты, в которой мы вели переговоры, показал Владимиру Владимировичу скалы, которые еще два года назад находились под водой, а сегодня они уже на метр вышли на поверхность. И это мы наблюдаем по всему побережью Абшеронского полуострова – и не только, по всему побережью Азербайджана. Мы договорились совместными усилиями проанализировать ситуацию и наметить пути как в двустороннем формате, так и в пятистороннем, с тем чтобы предотвратить возможную экологическую катастрофу. То есть проявление этого экологического бедствия мы уже видим невооруженным глазом», – сказал Алиев в заявлении для прессы.

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