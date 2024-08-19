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Кобахидзе: Власти Украины должны пересмотреть свои враждебные действия по отношению к Грузии

Кобахидзе: Власти Украины должны пересмотреть свои враждебные действия по отношению к Грузии

Власти Украины должны пересмотреть свои враждебные действия по отношению к Грузии, выразившиеся в отзыве украинского посла из Тбилиси в 2022 году.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает РИА Новости.

Ираклий Кобахидзе отметил: «Если кто-то и должен пересмотреть свои решения, так это украинское руководство, которое отозвало посла, что было крайне недружественным шагом. Что касается нашего подхода к украинскому руководству, то мы останемся в режиме односторонней дружбы, так как это необходимо украинскому народу».

Кобахидзе подчеркнул, что украинская сторона отозвала своего посла из Тбилиси после того, как Грузия не ввела санкции против России и не предоставила официальное разрешение на полет самолета с грузинскими военными, намеревавшимися воевать на стороне Вооруженных сил Украины.

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