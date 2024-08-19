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SOCAR и Газпром и обсуждают работу в проекте «Север – Юг»

SOCAR и Газпром и обсуждают работу в проекте «Север – Юг»

Российская компания Газпром и азербайджанская компания SOCAR ведут обсуждения по поводу партнерства в проекте «Север – Юг» и достигли договоренности о расширении многостороннего стратегического сотрудничества, сообщил глава российского холдинга Алексей Миллер.

Делегация Газпрома под руководством Миллера приняла участие в мероприятиях в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Азербайджан, передает ТАСС.

Он сообщил, что страны обсуждают работу в проекте «Север – Юг» и подписание программы комплексного научно-технического сотрудничества в сентябре 2024 года.

«Мы также достигли согласия на расширение многостороннего стратегического партнерства», – подчеркнул Миллер.

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