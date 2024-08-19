В России рассказали о целях визита Путина в Азербайджан

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Визит президента России Владимира Путина в Азербайджан на переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым свидетельствует о стратегическом партнерстве, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Это официальный визит. То есть торжественный визит, который свидетельствует о том, что мы в стратегическом плане связаны», — цитирует Калашникова «Лента.ру».

При это депутат рассказал, что если говорить об экономических, транспортно-логистических темах визита, то одной из таких должен был стать транспортный коридор Север — Юг, который проходит через Азербайджан.

«Мы довольно давно с ними завязали взаимоотношения, и Алиев серьезно пошел нам навстречу. Построил там сам ветку железнодорожную. Взял ее на себя. Хотя она ему не особо нужна, но нужна Россия как часть коридора», — поделился он.

Наверняка, было много подписано политико-экономических соглашений, о некоторых из них я не знаю даже. Может быть, были консультации, связанные со стабильностью на Южном Кавказе, сказал Калашников.

«В любом случае это визит друга к другу своему. Судя по тому, как его встречает там Алиев. Надеюсь, что визит принесет нам очень хорошие результаты», — заключил Калашников.