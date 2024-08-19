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В Баку изъята крупная партия наркотиков, доставленных контрабандой из Ирана

В Баку изъята крупная партия наркотиков, доставленных контрабандой из Ирана

В результате очередной спецоперации, проведенной сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) и Государственной пограничной службы (ГПС), предотвращена контрабанда большого количества наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в Сабунчинском районе сотрудниками полиции и пограничниками задержаны Азамат Ахмедзаде и его знакомый Шариф Мамедов, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками.

В автомобиле, которым управлял Ахмадзаде, обнаружено 23 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

По словам задержанных, они приобрели наркотики через гражданина Ирана, личность которого устанавливается.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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