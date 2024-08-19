Лавров о переговорах с Киевом: «Путин четко сказал, что…»

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Президент России Владимир Путин четко сказал, что после попыток вторжения на территорию Курской области ни о каких переговорах с Киевом речи быть не может.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, а даже не нападения, а вторжение на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может, – отметил Лавров. – Еще президент сказал очень важную фразу, на которую я хотел бы обратить внимание, что мы, безусловно, дадим оценку этой ситуации чуть попозже».