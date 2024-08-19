ЕС призвал Баку подписать мирное соглашение с Ереваном в преддверии COP29

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Евросоюз призывает власти Азербайджана подписать с Арменией мирное соглашение в преддверии проведения в Баку в ноябре 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом пишет EUobserver.

«Пришло время предпринять решительные шаги к устойчивому и прочному миру. Азербайджан должен воспользоваться импульсом COP29, чтобы подписать мирный договор с Арменией», – приводит издание слова представителя ЕК.

Издание отмечает, что по словам представителя министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде, «по-прежнему существуют серьезные препятствия для подписания мирного договора в ближайшее время, а позиция ЕС как честного посредника подорвана».

«Необходимым условием подписания подлинного и прочного мирного договора между Азербайджаном и Арменией является необходимость прекращения территориальных претензий Армении к Азербайджану», – сказал Гаджизаде.