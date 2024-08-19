В Баку вынесены приговоры лицам, сотрудничавшим с армянскими спецслужбами

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Рашаду Ахмедову и Ровшану Амирову, признанным виновными в тайном сотрудничестве с армянскими спецслужбами, были вынесены приговоры.

На судебном заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Джавида Гусейнова Рашад Ахмедов был приговорен к 18 годам, а Ровшан Амиров – к 17 годам.

Согласно обвинительному заключению, Р.Ахмедов выполнял задачи, поставленные спецслужбами указанной страны, в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджана, участвуя в тайном сотрудничестве в обмен на финансовую заинтересованность.

Также Р.Ахмедов вместе с Р.Амировым и другими лицами, подготовили видеоматериалы, содержащие открытые призывы к разжиганию вражды на национальной и религиозной почве в нашей стране и к нарушению территориальной целостности Азербайджана. Эти видеоматериалы были размещены армянскими спецслужбами на действующих на азербайджанском языке каналах Youtube и в других подконтрольных им социальных сетях.

Ахмедов был признан виновным по статьям 274 (государственная измена), 28, 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией), 281.3 (публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, совершенные по заданию иностранных организаций или их представителей) и 283.1 (действия, направленные на возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды). Амиров был осужден по статьям 274, 281.3 и 283.1.