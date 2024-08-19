Лавров: РФ трудно понять позицию Армении по саботажу договоренности по коммуникациям

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России трудно понять позицию Еревана по саботажу договоренности по коммуникациям «через Сюникский район Армении» (Зангезур. – ред). Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Мы – за скорейшее заключение мирного договора и разблокирование коммуникаций. К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Сюникский район Армении, именно армянское руководство саботирует договоренность, под которой стоит подпись премьер-министра [Армении] Никола Пашиняна. Трудно понять, в чем заключается смысл такой позиции», – сказал он.