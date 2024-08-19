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Доходы Грузии от туризма продолжают расти

Доходы Грузии от туризма продолжают расти

Доходы от туризма за семь месяцев 2024 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,1% и составили 2,5 миллиарда долларов по подсчетам инвестиционной компании Galt & Taggart. По данным аналитиков, доходы от туризма в июле выросли на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом и составили 600 миллионов долларов. В 2024 году, по прогнозу компании, доходы от туризма достигнут 4,3 миллиарда долларов (4,1 миллиарда долларов США в 2023 году), сообщает Sputnik Грузия.

В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.

В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.

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