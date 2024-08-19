Иран может объявить себя ядерной державой до конца года

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Иран может уже к концу 2024 года объявить о том, что обладает ядерным оружием. С таким утверждением выступил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер, сообщает ТАСС.

«Существует вероятность, <…> что Иран мог бы, как [нам] сообщают, объявить себя ядерной державой к концу года», – сказал он в интервью телеканалу CBS News.

В то же время Тернер отрицательно ответил на вопрос, можно ли эту информацию подтвердить и сделать однозначный вывод о том, создает ли Тегеран ядерное оружие (ЯО). Конгрессмен также обвинил администрацию действующего президента США Джо Байдена в попустительстве, что могло привести к появлению ЯО у Ирана. По словам законодателя, это может стать причиной серьезной эскалации, «которой США пытались избежать в течение многих лет».

«Гибкость и свобода [действий], которые у них (Ирана – прим. ТАСС) были при администрации Байдена, дали им возможность как предпринять попытки оказать влияние на наши выборы, так и попытаться осуществить заговор с целью убийства [кандидата в президенты США от Республиканцев] Дональда Трампа и продолжать разработки ядерного оружия и программы ядерного обогащения», – заявил он.

9 августа газета The Wall Street Journal сообщала, что в американском разведсообществе считают, что проводимые в Иране исследования повысили шансы Тегерана на создание ядерного оружия, однако пока он «не стремится к этому». Нет у Вашингтона и доказательств того, что верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи планирует «возобновить программу по ядерному вооружению, прекращенную в 2003 году». Тем не менее США беспокоит, что в этом году Иран все чаще упоминает ядерное оружие в своих официальных заявлениях, из чего следует, «что эта тема становится менее табуированной».

Ранее американский портал Axios сообщил, что администрация США предупредила власти Ирана о том, что зафиксировала, по ее утверждению, в этой стране деятельность, потенциально направленную на создание ядерного оружия. По информации портала, США в июне направили Ирану предупреждение «как через третью страну, так и по прямым каналам».