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Путин на переговорах с Алиевым поблагодарил Азербайджан и выразил удовлетворение итогами визита (Live)

Путин на переговорах с Алиевым поблагодарил Азербайджан и выразил удовлетворение итогами визита (Live)

В резиденции президента Азербайджана «Загульба» проходят переговоры Ильхама Алиева и Владимира Путина.

16:10 Россия придаёт большое значение развитию многоплановых дружеских отношений с Азербайджаном. В основе этих отношений лежат принципы равенства, учёта интересов друг друга и, конечно, тесные человеческие, культурные узы, которые объединяют наши народы на протяжении веков. Об этом заявил Владимир Путин.

15:50  Алиев и Путин выступают с заявлениями для прессы.

15:53  В резиденции азербайджанского лидера Загульба состоялась торжественная церемония подписания, на которой были заключены три соглашения и три меморандума, а также принято совместное заявление.

Среди подписанных соглашений — межправительственные документы о сотрудничестве в области пищевой безопасности, в сфере карантина и защиты растений, а также в области здравоохранения, медицинского образования и науки.

Кроме того, были заключены меморандумы о взаимопонимании по вопросам инспекции труда, изменения климата, а также между Российским фондом прямых инвестиций и азербайджанским Агентством поощрения экспорта и инвестиций.

15:45  Переговоры Путина и Алиева завершились, сообщает Кремль.

Далее у президентов запланирована церемония подписания совместных документов и заявление для СМИ.

15:14  Государственный визит президента России в Азербайджан имеет исключительную важность для двусторонних отношений.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой в расширенном составе с участием делегаций.

«Мы с вами сегодня уже обменялись мнениями и выразили удовлетворение тем, как развиваются отношения между нашими странами – отношения между друзьями, соседями и союзниками. По всем направлениям мы видим позитивную динамику. Состав наших делегаций тоже очень иллюстративно говорит сам за себя. То есть тем для обсуждения и взаимодействия действительно много, и сфера нашей взаимной деятельности расширяется из года в год. Мы настроены на укрепление нашего взаимодействия по всем направлениям, и уверен, что ваш визит будет очередным важным шагом в деле сближения наших стран и народов», – отметил глава государства.

15:10  Ильхам Алиев и Владимир Путин проводят встречу в расширенном составе.

13:44  Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что нынешний государственный визит президента Путина в Азербайджан будет полезным для двусторонних отношений.

«Сегодня подробно еще раз пройдемся по повестке дня. Уверен, что визит будет и приятным для вас, и полезным для наших отношений», – заявил глава государства.

По его словам, в Баку очень удовлетворены уровнем взаимодействия между странами.

«Хотел бы отметить, что мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между нашими странами. Подписанная нами в феврале 2022 года Декларация о союзническом взаимодействии успешно выполняется, и в политической сфере, и в экономической сфере мы видим очень позитивную динамику, хорошие цифры. И, конечно, сотрудничаем и в энергетике, и в транспорте, особое внимание уделяем гуманитарному сотрудничеству, но и во многих других сферах», – сказал глава государства.

13:35  Россия благодарна Азербайджану за внимание к русскому языку в стране и работу школ, где этот язык изучается, заявил Путин.

«Благодарны вам за то внимание, которые вы уделяете развитию русского языка. 300 школ с русским языком, филиалы наших ведущих высших учебных заведений функционируют в Азербайджане», – отметил он.

Российский лидер считает, что декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией успешно выполняется.

«Наши отношения развиваются на основе декларации, которую мы с Вами подписали еще в начале 2022 года, она успешно выполняется, и хороший импульс развитию наших двусторонних связей был придан в ходе Вашего визита в апреле этого года в Москву.

13:26  Путин высоко оценил Баку.

Он отметил, что «город успешно развивается, превращаясь в оазис региона».

«Мы любим Баку. Красивый город и, что самое главное, развивается так, как многие другие крупные населённые пункты могли бы позавидовать»,  – сказал Путин.

13:24  Путин на переговорах в Баку заявил, что Россия вложила более 4 миллиардов долларов в экономику Азербайджана, и это не предел.

«Торгово-экономические связи развиваются успешно. Вы мне говорили на нашей предыдущей встрече в России о том, что 4 млрд с небольшим (годовой товарооборот – ред.) – это хорошая цифра. Это хорошая цифра, но она не соответствует потенциалу наших возможностей. И действительно, здесь можно говорить не только об энергетике, промышленной кооперации, транспорте, логистике, легкой промышленности. У нас много направлений для совместной работы. Четыре с лишним миллиарда долларов прямых инвестиций в азербайджанскую экономику – это тоже неплохой показатель. Более 127 предприятий с российским капиталом работают в Азербайджане, и это тоже, безусловно, не предел», – сказал российский лидер.

Он также заявил, что Россия сталкивается с кризисами, но «историческая вовлеченность в ситуацию на Южном Кавказе диктует необходимость участия». По его словам, после визита в Азербайджан расскажет премьер-министру Армении Пашиняну о результатах переговоров с президентом Алиевым.

При этом Путин подчеркнул, что Москва была бы рада способствовать подписанию мирного соглашения.

«Всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении, но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, за последние несколько лет, она диктует нам необходимость участия в этих событиях. Конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами. Это без всякого сомнения. Если мы что-то можем сделать, чтобы выйти на подписание мирного соглашения Азербайджана и Армении, довести дело до делимитации, демаркации границы, разблокировать как мы много раз с вами об этом говорили, разблокировать соотвествующие направления в логистике и экономики, мы были бы очень этому рады», – отметил российский лидер.

13:22  Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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