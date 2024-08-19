Активисты выступили против легализации педофилии в Ираке

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Проект закона в Ираке, который позволит вступать в брак девочкам в возрасте девяти лет, вызвал протесты по всей стране, пишет The Guardian.

Новое предложение, которое прошло первое чтение в иракском парламенте на прошлой неделе, предоставит религиозным властям полномочия принимать решения по семейным делам, включая брак, развод и заботу о детях.

К сожалению, мужчины-депутаты, которые поддерживают этот закон, спрашивают, что плохого в браке с несовершеннолетней. Их мышление узколобое. Они не принимают во внимание, что они законодатели, которые определяют судьбу людей, — сказала иракский депутат Алия Нассиф.

С 2021 года в политической системе Ирака доминирует Координационный совет — политическая коалиция фракций, связанных с Ираном. Они приняли несколько законов, ориентированных на шариат, в том числе один о принятии религиозных праздников и другой, криминализирующий ЛГБТ.