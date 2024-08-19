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Судан заявил, что направит делегацию на встречу с посредниками из США и Египта

Судан заявил, что направит делегацию на встречу с посредниками из США и Египта

Правительство Судана заявило, что направит делегацию в Каир для переговоров с официальными лицами США и Египта 19 августа, пишет Reuters.

При этом вопрос об участии властей переходного периода в Судане (SAF) в женевских переговорах о прекращении гражданской войны остается открытым. SAF заявили, что не поедут в Швейцарию, пока не будет выполнено соглашение, достигнутое в Джидде (Саудовская Аравия — “АИ”).

Решение суданских властей отправиться в Каир принято после контактов со специальным посланником США в Судане Томом Перриелло и правительством Египта, которое является наблюдателем на переговорах. В Египте будет обсуждаться только вопрос вывода повстанческих Сил быстрого реагирования (RSF) из гражданских районов в Судане.

Еще одним камнем преткновения для армии является присутствие в Швейцарии делегации ОАЭ, которые Судан обвиняет в поддержке RSF. Эксперты ООН считают, что обвинения имеют под собой почву. Начавшиеся в Женеве мирные переговоры по суданской войне под руководством США пока не принесли ожидаемых результатов: SAF не направили в Швейцарию своих представителей, а RSF отказались подтвердить присутствие делегатов.

Однако, по данным источника Reuters, главнокомандующий SAF Абдель Фаттах аль-Бурхан решил открыть контрольно-пропускной пункт Адре для гуманитарных конвоев во время разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсуждение работы Адре было одним из главных пунктов переговоров.

В Судане с апреля 2023 года идут бои между правительственной армией и RSF. По данным ООН, с начала конфликта более 15 тыс человек погибли, еще 26 тыс получили ранения и около 10 млн были вынуждены покинуть свои дома.

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