Товарооборот между Азербайджаном и Россией превысил $2,5 млрд

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За период с января по июль 2024 года товарооборот между Азербайджаном и Россией составил 2 млрд 572,8 млн долларов США.

Объем этого показателя увеличился на 5,2% или на 127,5 млн долларов США в сравнении с соответствующим периодом 2023 года.

За отчетный период экспорт из Азербайджана в Россию снизился на 7,8% – до 656 млн 46 тыс долларов, а экспорт из России в Азербайджан увеличился на 10,6% – до 1 млрд 916,7 млн долларов.

В этот период Россия занимала первое место среди стран, в которые Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию. Так, за январь-июль текущего года из Азербайджана в Россию было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 641 млн 87 тыс долларов США. Из Азербайджана в Россию экспортировались, в основном, фрукты и овощи (помидоры, картофель, яблоки, фундук, вишня, клубника, финики и др.), фруктовые соки, сополимеры пропилена первичной формы и др.

Товарооборот между Азербайджаном и Россией за январь-июль 2024 года составил 9,57% от общего товарооборота страны. За семь месяцев 2024 года товарооборот Азербайджана составил 26 млрд 892 млн долларов США, а ненефтяной экспорт составил 1 млрд 874,7 млн долларов США.