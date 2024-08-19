Пока Путин в Баку: ВС Армении устроили новую провокацию (обновлено) |
Россия и Азербайджан обсуждают открытие генконсульства в Карабахе |
Блинкен: Это решающий момент |
В Баку и Абшеронском районе временно прекратят водоснабжение |
Армяне открыли огонь в Нахчыванском направлении |
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Владимиром Путиным у себя дома. Фотографии, видео |
Путин прибыл в Баку (фото, видео) |
Макрона обвинили в предательстве и пригрозили импичментом |
Борт МЧС Азербайджана тушит пожары в Турции (видео) |
Главное Общество

Страховая компания A-Qroup отмечает 29-летие

Страховая компания A-Qroup отмечает 29-летие

Сегодня страховая компания A-Qroup празднует свой 29-й год рождения. За годы работы компания зарекомендовала себя, как надежный партнер для тысяч клиентов, предоставляя широкий спектр страховых услуг и демонстрируя высочайший уровень профессионализма. 29 лет на страховом рынке свидетельствуют о стабильности, надежности и высокой репутации компании. На протяжении всех этих лет A-Qroup неизменно демонстрирует ответственность, профессионализм и стремление к удовлетворению потребностей своих клиентов.

A-Qroup была основана в 1995 году, и с тех пор непрерывно развивается, адаптируясь к изменяющимся условиям рынка и потребностям клиентов, проходя через множество вызовов, включая экономические кризисы и пандемию COVID-19, но неизменно выдерживая все испытания благодаря правильной политике со стороны руководства, профессионализму своих сотрудников и приверженности интересам клиентов. 29 лет на страховом рынке — это значительный срок для любой компании.

Основным из ключевых направлений деятельности компании всегда было и остается медицинское страхование. Здоровье застрахованных – приоритет в работе A-Qroup! A-Qroup на протяжении 29 лет остается верным своим принципам и ценностям. 29 лет — это результат не только профессионализма и ответственности, но и доверия, которое оказывают клиенты. Впереди у A-Qroup еще много планов и амбициозных целей, в результате достижения которых компания сможет достигнуть новых  высот.

A-Qroup – всегда рядом с Вами!

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан лидирует по скорости мобильного Интернета на Кавказе
Общество

Азербайджан лидирует по скорости мобильного Интернета на Кавказе

2024/08/19, 11:49
A-Qroup дарит подарки своим клиентам
Общество

A-Qroup дарит подарки своим клиентам

2024/08/19, 11:30
Страховая компания A-Qroup отмечает 29-летие
Общество

Страховая компания A-Qroup отмечает 29-летие

2024/08/19, 11:00
В Баку задержан мужчина, зарезавший жену
Общество

В Баку задержан мужчина, зарезавший жену

2024/08/19, 10:47
Азербайджанцы отправили помощь в Курскую область
Общество

Азербайджанцы отправили помощь в Курскую область

2024/08/19, 10:25
В Баку и Абшеронском районе временно прекратят водоснабжение
Общество

В Баку и Абшеронском районе временно прекратят водоснабжение

2024/08/19, 09:38
Азербайджанский Бе-200 продолжает борьбу с лесными пожарами в Турции (видео)
Общество

Азербайджанский Бе-200 продолжает борьбу с лесными пожарами в Турции (видео)

2024/08/19, 09:34
Правоохранители сожгли в Агдаме более тонны конопли
Общество

Правоохранители сожгли в Агдаме более тонны конопли

2024/08/19, 00:03
При пожаре в Наримановском районе погиб один человек
Общество

При пожаре в Наримановском районе погиб один человек

2024/08/18, 20:28