Страховая компания A-Qroup отмечает 29-летие

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Сегодня страховая компания A-Qroup празднует свой 29-й год рождения. За годы работы компания зарекомендовала себя, как надежный партнер для тысяч клиентов, предоставляя широкий спектр страховых услуг и демонстрируя высочайший уровень профессионализма. 29 лет на страховом рынке свидетельствуют о стабильности, надежности и высокой репутации компании. На протяжении всех этих лет A-Qroup неизменно демонстрирует ответственность, профессионализм и стремление к удовлетворению потребностей своих клиентов.

A-Qroup была основана в 1995 году, и с тех пор непрерывно развивается, адаптируясь к изменяющимся условиям рынка и потребностям клиентов, проходя через множество вызовов, включая экономические кризисы и пандемию COVID-19, но неизменно выдерживая все испытания благодаря правильной политике со стороны руководства, профессионализму своих сотрудников и приверженности интересам клиентов. 29 лет на страховом рынке — это значительный срок для любой компании.

Основным из ключевых направлений деятельности компании всегда было и остается медицинское страхование. Здоровье застрахованных – приоритет в работе A-Qroup! A-Qroup на протяжении 29 лет остается верным своим принципам и ценностям. 29 лет — это результат не только профессионализма и ответственности, но и доверия, которое оказывают клиенты. Впереди у A-Qroup еще много планов и амбициозных целей, в результате достижения которых компания сможет достигнуть новых высот.

A-Qroup – всегда рядом с Вами!