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A-Qroup дарит подарки своим клиентам

A-Qroup дарит подарки своим клиентам

В честь дня рождения A-Qroup дарит подарки своим клиентам. Только 19 и 20 августа можно получить скидки до 25% на самые популярные страховые продукты: пакет медицинского страхования «ÖZƏL» — 15%, семейный полис «AİLƏ» — со скидкой 15%, КАСКО — со скидкой 25%.

Страхование путешественников также доступно с выгодой до 25%, а страховой полис для квартиры, который покрывает ущерб от пожара, потопа и других происшествий, можно приобрести со скидкой 25%. Акция действует только два дня, с 09:00 до 18:00.

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