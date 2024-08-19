Российские компании обратились в Минэкономики Азербайджана по 24 проектам

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Министерство экономики Азербайджана получило от российских компаний обращения по 24 проектам для работы в Карабахе и Восточном Зангезуре, сообщает Sputnik Азербайджан.

«Мы ожидаем активного участия российских компаний в проектах на освобожденных территориях, что, безусловно, будет способствовать дальнейшему укреплению партнерских связей между Азербайджаном и Россией. До настоящего времени в Министерство экономики Азербайджана поступили обращения по 24 проектам от российских компаний для работы на освобожденных территориях», – сказал в июле замминистра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов.

Следует отметить, что российские компании проявляют интерес к проектам на освобожденных территориях Азербайджана в таких сферах как строительство, торговля, сельское хозяйство, промышленность и услуги. В промпарке «Экономическая зона Аразская долина» в Джебраиле функционирует совместное предприятие РФ и Азербайджана по техническому обслуживанию автомобилей с участием российского автогиганта «КАМАЗ».

Напомним, что работающим на освобожденных территориях Азербайджана компаниям предоставляется ряд льгот и налоговых преференций.