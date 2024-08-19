Пока Путин в Баку: ВС Армении устроили новую провокацию (обновлено) |
Россия и Азербайджан обсуждают открытие генконсульства в Карабахе |
Блинкен: Это решающий момент |
В Баку и Абшеронском районе временно прекратят водоснабжение |
Армяне открыли огонь в Нахчыванском направлении |
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Владимиром Путиным у себя дома. Фотографии, видео |
Путин прибыл в Баку (фото, видео) |
Макрона обвинили в предательстве и пригрозили импичментом |
Борт МЧС Азербайджана тушит пожары в Турции (видео) |
Главное Мир

Канада на пороге кризиса

Канада на пороге кризиса

Грузовые железнодорожные перевозки в Канаде могут полностью остановиться на этой неделе, что приведет к огромным экономическим потерям, сообщает Reuters.

Угроза остановки грузовых перевозок нависла после того, как в воскресенье два крупнейших железнодорожных оператора страны направили уведомления о локауте профсоюзу водителей грузовиков Teamsters, представляющему почти 10 тыс. работников.

Это первый случай, когда страна столкнулась с одновременной остановкой работы на железнодорожных предприятиях. Это может парализовать поставки продовольственного зерна, бобов, удобрений, угля и древесины, которые составляют значительную часть экспорта Канады, а также повлиять на поставки различных грузов – от нефтепродуктов до химикатов и автомобилей.

Помимо многомиллиардного экономического ущерба, остановки могут нарушить железнодорожные перевозки по всему североамериканскому континенту.

«Если трудовой конфликт не будет немедленно и окончательно урегулирован, то у профсоюза CN не будет иного выбора, кроме как продолжить поэтапное и постепенное закрытие своей сети, что приведет к локауту. Несмотря на переговоры в минувшие выходные, существенного прогресса не произошло, и стороны по-прежнему далеки друг от друга», – говорится в заявлении CN.

CN сообщает, что в этом году она сделала четыре предложения по заработной плате, отдыху и доступности рабочей силы, полностью соблюдая установленные правительством правила надзора за периодами службы и отдыха.

Федеральное либеральное правительство до сих пор отклоняло призывы бизнес-групп вмешаться, заявляя, что компании и профсоюзы должны сами урегулировать свои разногласия путем переговоров.

Теги:
Из этой рубрики
Судан заявил, что направит делегацию на встречу с посредниками из США и Египта
Мир

Судан заявил, что направит делегацию на встречу с посредниками из США и Египта

2024/08/19, 12:00
Примет ли Грузия «приглашение на казнь»?
Мир

Примет ли Грузия «приглашение на казнь»?

2024/08/19, 11:19
Канада на пороге кризиса
Мир

Канада на пороге кризиса

2024/08/19, 11:07
Блинкен: Это решающий момент
Мир

Блинкен: Это решающий момент

2024/08/19, 10:41
Цена гостеприимства: как мигранты из Сирии меняют жизнь Турции
Мир

Цена гостеприимства: как мигранты из Сирии меняют жизнь Турции

2024/08/19, 10:13
В России планируют запретить мигрантам привозить семьи
Мир

В России планируют запретить мигрантам привозить семьи

2024/08/19, 09:57
Армия России взяла Нью-Йорк
Мир

Армия России взяла Нью-Йорк

2024/08/19, 09:51
Как ВСУ подготовили неожиданное наступление в Курской области
Мир

Как ВСУ подготовили неожиданное наступление в Курской области

2024/08/19, 09:32
Маск разоблачил ложь Кадырова
Мир

Маск разоблачил ложь Кадырова

2024/08/19, 09:28