В России планируют запретить мигрантам привозить семьи

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В России планируют запретить низкоквалифицированным мигрантам без гражданства перевозить свои семьи в страну. Соответствующий законопроект готовит партия ЛДПР, сообщает РИА Новости. Исключения предусмотрены только для семей иностранных работников с высокой квалификацией.

«Приезжая в Россию, близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своём языке, с пренебрежением относятся к местным жителям. Нередки случаи, когда такие мигрантские квартиры не платят за ЖКХ, копят огромные долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники. Все эти проблемы нужно ликвидировать и запретить неквалифицированным иностранцам привозить семью на период их трудоустройства. Приехал, отработал — домой», — заявил лидер партии Леонид Слуцкий, комментируя законопроект.